Тимошенко подала в суд на Порошенко за незаконную агитацию

Тимошенко подала в суд на Порошенко за незаконную агитацию

Кандидат в президенты Украины от «Батькивщины» Юлия Тимошенко подала в суд против действующего президента страны Петра Порошенко из-за «незаконной агитации». Об этом сообщается на сайте ее партии.

В иске Тимошенко поясняется, что Порошенко 9 февраля использовал бесплатную трансляцию на трех телеканалах: «112 Украина», «5 канал» и «Прямой», во время форума «Открытый диалог», чтобы произнести свою предвыборную программу.

По словам представителя истца депутата Сергея Власенко, это ставит кандидатов в неравное положение. «У нас есть один кандидат, всем рассказывает, что он самый честный <...>, но при этом он не желает платить за агитацию, в частности телевизионным каналам», — пояснил он.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно результатам опроса Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, проведенного в феврале, в президентской гонке лидирует актер и шоумен Владимир Зеленский. Также в тройке лидеров Порошенко и Тимошенко.