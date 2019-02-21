ГАИ посоветовала отказаться от поездок на машине из-за непогоды в Москве

ГАИ посоветовала отказаться от поездок на машине из-за непогоды в Москве

Госавтоинспекция по Москве рекомендовала водителям отказаться от поездок на автомобилях из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

«По возможности, рекомендуем отказаться от поездок на личном автотранспорте», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция также попросила водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендовали соблюдать осторожность.

В аэропортах Москвы на фоне непогоды задержали и отменили более 30 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание». По состоянию на 8:45 мск во Внуково задержано 13 рейсов и четыре отменено, в Домодедово задержано семь рейсов, восемь отменено. Еще три рейса задержано в аэропорту Шереметьево.

ГУ МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о ветре, дожде, мокром снеге и гололедице. «21 февраля в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13–18 м/», — указали в ведомстве.