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Неизвестные напали на венесуэльское консульство в Эквадоре

Неизвестные ворвались в консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль и украли консульские сборы, а также напали на посетителей и сотрудников учреждения. Об этом сообщает El Comercio со ссылкой на консула Фернандо Бельо.

По его словам, в консульство вошли четверо мужчин и три женщины с пистолетами. Они украли деньги, полученные за консульские услуги, оскорбили и избили некоторых сотрудников и посетителей. По словам Бельо, нарушители назвали консульский персонал «чавистами», а также разорвали телефонные кабели.

Prensa Latina передает, что Национальная полиция Эквадора начала проверку ограбления консульства.

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Эквадор признал Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, главой государства, а также утвердил его представителя послом.

Гуаидо провозгласил себя президентом в конце января. Его поддержали США, Канада, ряд стран Европы и Латинской Америки.

Теги: консульство, Эквадор, Венесуэла
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