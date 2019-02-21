Неизвестные напали на венесуэльское консульство в Эквадоре

Неизвестные ворвались в консульство Венесуэлы в эквадорском городе Гуаякиль и украли консульские сборы, а также напали на посетителей и сотрудников учреждения. Об этом сообщает El Comercio со ссылкой на консула Фернандо Бельо.

По его словам, в консульство вошли четверо мужчин и три женщины с пистолетами. Они украли деньги, полученные за консульские услуги, оскорбили и избили некоторых сотрудников и посетителей. По словам Бельо, нарушители назвали консульский персонал «чавистами», а также разорвали телефонные кабели.

Prensa Latina передает, что Национальная полиция Эквадора начала проверку ограбления консульства.

Эквадор признал Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, главой государства, а также утвердил его представителя послом.