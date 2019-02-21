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В Уфе умерла народная артистка СССР Гюлли Мубарякова

Народная артистка СССР и РСФСР Гюлли Мубарякова умерла в Уфе в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Башкирии.

Мубарякова родилась в 1936 году в Уфе в актерской семье. Ее родителями были народный артист СССР Арслан Мубаряков и поэтесса Рагида Янбулатова.

После окончания ГИТИСа, в 1959 году Мубарякова стала работать в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури

На счету актрисы несколько десятков ролей. Помимо прочего, в Уфимском государственном институте искусств Мубарякова занималась режиссурой и преподавательской деятельностью.

В 1978 году Гюлли Мубарякова впервые исполнила роль Танкабике в художественном фильме «В ночь лунного затмения» по пьесе Мустая Карима. За спектакль «Матери ждут сыновей» была удостоена Государственной премии Башкирской АССР имени Салавата Юлаева.

Траурная панихида пройдет в пятницу, 22 февраля. О времени сообщат дополнительно.

Теги: Башкортостан, актриса, смерть
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