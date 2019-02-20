СК назвал причину смерти спортсмена из Орла в уличной драке в Москве

СК назвал причину смерти спортсмена из Орла в уличной драке в Москве

Причиной смерти мужчины, погибшего в драке с охранником на Тверской улице в Москве, стало удушье. Об этом сообщил Следственный комитет.

«По предварительным данным медиков, смерть наступила от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота», — указывается в сообщении ведомства. ​Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Инцидент произошел 17 февраля, возле здания Центрального телеграфа, где расположено Минкомсвязи. Между 51-летним охранником и прохожим произошла словесная перепалка, после чего завязалась драка, во время которой оба мужчины упали на землю.

«Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни», — поясняет СК.

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков ранее сообщал, что, согласно записям с камер видеонаблюдения, прохожий сам напал на охранника, а во время драки просил свидетелей позвать помощь.