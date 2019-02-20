Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с информацией о банковских картах

Роскомнадзор ограничил доступ к 27 сайтам с информацией о продаже конфиденциальных данных банковских карт. Об этом сообщил РБК официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский.​

«На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивается доступ к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств для обналичивания денежных средств граждан с копий карт», — сообщил Ампелонский.

Он отметил, что информация на данных интернет-ресурсах запрещена к распространению на территории России. В настоящий момент все интернет-страницы заблокированы операторами связи.

Ранее Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) сообщил, что за 2018 год общий объем несанкционированных операций по выпущенным российскими банками платежным картам составил 1,3847 млрд руб. Это на 44% превышает показатель предыдущего года (961,3 млн руб.). Число выявленных несанкционированных транзакций по картам за год выросло почти на треть (до 417 тыс.), а средняя сумма одной такой операции составила 3,32 тыс. руб. (почти на 10% больше, чем в 2017 году).