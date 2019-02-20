Додон опроверг сообщения о проверке в посольстве Молдавии в Москве

Додон опроверг сообщения о проверке в посольстве Молдавии в Москве

Президент Молдавии Игорь Додон опроверг сообщения о внутренней проверке, организованной в посольстве республики в Москве Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), сообщает Noi.md.

«Политическое шоу. Я разговаривал с [послом Молдавии в Москве] Андреем Негуцэ, не проводилось никаких рейдов», — заявил Додон.

О проверках, организованных МИДЕИ в посольстве страны в Москве, со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Александра Ройтмана накануне сообщил портал Stiri.md. О причинах проведения этого мероприятия пресс-секретарь МИДЕИ изданию не сообщил, отметив только, что о ее результатах сообщат после окончания.

Одновременно издание указывает, что ранее СМИ сообщили об использовании здания посольства в качестве базы для предвыборного штаба Партии социалистов Молдавии (в 2011–2016 году лидером партии был Додон). Об этом 19 февраля со ссылкой на источники в МИДЕИ сообщило Deschide.md.

Незадолго до появления сообщений о внутренней проверке в московском посольстве, 13 февраля, министерство вызвало для консультаций в Кишинев посла Андрея Негуцэ. МИДЕИ также попросило правительство отозвать его с этой должности, не объявляя публично о причинах такой просьбы.