В Риме задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет

В Риме полицейские задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет, пишет RomaToday со ссылкой на правоохранителей.

35-летний россиянин был задержан на вокзале Термини. Полицейские обнаружили в двух его чемоданах 91 блок (18,2 тыс. сигарет) общей стоимостью свыше €2 тыс. Сигареты были конфискованы.

В посольстве России в Италии РБК сообщили, что не знают о задержании. Однако, как пояснили ТАСС в диппредставительстве, Италия имеет право предоставить информацию о задержании в течение 48 часов.

В январе в норвежском Осло задержали 20-летнего россиянина, который, по версии полиции, в магазине ударил женщину ножом в спину, когда она расплачивалась на кассе за продукты. Она была госпитализирована. На допросе россиянин заявил, что хотел совершить теракт и убить как можно больше людей, однако позднее отказался от своих слов.