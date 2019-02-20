Главный юрист Tesla покинул компанию после двух месяцев работы

Американскую компанию Tesla покинул ее главный юрист Дэйн Батсвинкас, который получил эту должность в декабре 2018 года, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Tesla и юриста.

Юрист отметил, что раньше работал с Tesla в качестве стороннего консультанта и с нетерпением ждет возможности продолжить сотрудничество с компанией в этом качестве.

Батсвинкас представлял интересы Маска во время его разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) осенью 2018-го. Тогда ведомство заявило, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение, публично предложив выкупить акции компании с рынка по цене $420 за штуку. Маск и SEC заключили соглашение, по условиям которого бизнесмен покинул пост главы совета директоров Tesla и обязался выплатить штраф $20 млн.

До Tesla Батсвинкас 30 лет работал в юридической фирме Williams & Connoly, в которую он вернулся после ухода из автомобилестроительной компании. Его должность главного юриста получил Джонатан Ченг, вице-президент Tesla по юридическим вопросам.