Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%

Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7%

Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.

Согласно публикации, она составила 163,7 млрд руб. (54,33 руб. на акцию) — после 156,4 млрд руб. в 2017 году. «На прибыль значительное влияние оказало признание существенных неденежных курсовых разниц по займам, <...> номинированным в иностранной валюте», — отмечается в отчетности.

Выручка компании в 2018 году равняется 831,8 млрд руб., этот показатель увеличился на 42,6% по сравнению с прошлым годом. В компании связывают рост с запуском производства СПГ ​на трех очередях завода «Ямал СПГ» и благоприятными макроэкономическими условиями.

В 2017 году прибыль акционеров НОВАТЭКа в годовом выражении упала на 39%. Компания отмечала, что такой спад был связан с продажей в 2016 году 9,9% «Ямала СПГ».

Осенью 2018 года НОВАТЭК впервые в истории обогнал по капитализации «Газпром».