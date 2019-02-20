Путин предложил освободить театры и музеи от налога на прибыль

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,68 -0,08 EUR Бирж. 74,45 -0,13 Brent 65,98 -0,47% USD Нал. 66,22 65,40 EUR Нал. 75,09 74,21 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1332 -0,0010 BTC/USD Бирж. 4 040,00 48,60 IMOEX 2 480,93 0,91% RTSI 1 189,68 1,37% DJIA 25 891,32 —% Nasdaq 7 486,77 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $56 (+7,49%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,51%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Oracle $56 (+7,49%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,51%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 14:22
В Приморье завели дело о побоях после избиения школьника Общество, 16:35 Bitcoin Cash появится в приложении Coinbase Wallet Крипто, 16:31 Главу СК попросили проконтролировать дело о дизентерии в детсадах Москвы Общество, 16:21 Трейд-ин на загородном рынке: как поменять квартиру на дом Недвижимость, 16:12 Трамп пожелал всего хорошего «сумасшедшему Берни» в президентской гонке Политика, 16:11 Какие кроссовки купить в 2019-м Спецпроект РБК PINK, 16:00 Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7% Бизнес, 15:56 Путин поручил сформировать Национальный космический центр Технологии и медиа, 15:56 Минобороны показало первые кадры испытаний «Посейдона» Политика, 15:50 Два чемпиона мира по биатлону досрочно завершили сезон перед ЧМ-2019 Спорт, 15:48 Путин предложил освободить театры и музеи от налога на прибыль Общество, 15:31 Человек, который не должен был умереть: памяти Карла Лагерфельда Стиль, 15:29 Кудрин посоветовал принять меры для снижения силового давления на бизнес Общество, 15:22 Токен XRP подорожал на 6520% за два года Крипто, 15:16
Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
0 
Путин предложил освободить театры и музеи от налога на прибыль

Региональные и муниципальные больницы, образовательные организации, музеи, театры и библиотеки должны быть бессрочно освобождены от налога на прибыль, заявил президент Владимир Путин.

Политика
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

«Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года», — сказал российский лидер во время послания Федеральному собранию, которое транслировал телеканал РБК. «Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки», — заявил Путин.

По мнению президента, это позволит музеям, театрам и библиотекам ежегодно экономить 4 млрд руб., которые они смогут направить на свое развитие и повышение зарплат сотрудников. Кроме того, эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты.

Теги: Послание президента Федеральному собранию, театры, музеи
Материалы по теме
Силуанов оценил расходы на реализацию мер из послания Путина
Экономика
Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе
Политика
Путин анонсировал программу «Земский учитель» с выплатами по 1 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter