Путин предложил освободить театры и музеи от налога на прибыль

Региональные и муниципальные больницы, образовательные организации, музеи, театры и библиотеки должны быть бессрочно освобождены от налога на прибыль, заявил президент Владимир Путин.

«Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года», — сказал российский лидер во время послания Федеральному собранию, которое транслировал телеканал РБК. «Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки», — заявил Путин.

По мнению президента, это позволит музеям, театрам и библиотекам ежегодно экономить 4 млрд руб., которые они смогут направить на свое развитие и повышение зарплат сотрудников. Кроме того, эта мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты.