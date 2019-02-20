Матвиенко предложила обязать врачей отрабатывать обучение на бюджете

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире «России-24» предложила заключать госконтракты с молодыми врачами для отработки потраченных государством на их обучение средств.

По ее словам, большую часть врачей в университетах готовят на бюджетной основе. «Очень обидно, когда государство в течение восьми-девяти лет расходует средства на подготовку врачей, будущих специалистов, а часть из них потом уходят менеджерами», — сказала Матвиенко. Она отметила, что эту практику надо менять.

«Если государство вкладывает средства в обучение врачей, то, может быть, заключать государственный контракт, который обязывал бы молодого специалиста отработать определенный срок в медицине», — отметила Матвиенко. По ее словам, это помогло бы вернуть средства, которые государство потратило на обучение.

В январе зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в вузах обучение по специальности врача паллиативной помощи. Соответствующее предложение было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. По словам Огуля, в настоящий момент в стране почти нет специалистов, владеющих знаниями и навыками оказания паллиативной помощи, этим занимаются «все, кому приходится по должности», в том числе студенты-волонтеры.