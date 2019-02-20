Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах

Один из горнолыжников, находившихся на склоне в момент схода лавины в швейцарских Альпах, опубликовал видео происшествия на своей странице в Twitter.

Он обратился к местной полиции, выразив надежду, что это видео сможет помочь в поисках людей, которых накрыла лавина.

Ранее, 19 февраля, на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, накрыв от 10 до 12 человек. На месте происшествия начали работать спасатели с привлечением вертолетов и собак. Точное количество человек под снегом определить не удалось.

Сегодня полицейские кантона Вале объявили о завершении поисковой операции.