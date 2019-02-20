«Газпром» одобрил соглашение о локализации производства компрессоров

Совет директоров «Газпрома» одобрил заключение соглашения с «РЭП Холдинг» и Mitsubishi о намерениях относительно локализации производства компрессоров. Об этом говорится в сообщении компании.

«Одобрить заключение ПАО «Газпром» соглашения о намерениях по локализации производства компрессоров на территории Российской Федерации с акционерным обществом «РЭП Холдинг» и компанией Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation», — говорится в сообщении.

«РЭП Холдинг» является ведущим российским электромашиностроительным холдингом, он занимается разработкой, изготовлением и поставками энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, а также энергетики. Входит в состав промышленной группы Газпромбанка.