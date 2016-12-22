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Путин назвал эффективным ответ российского ТЭКа на санкции
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Путин назвал эффективным ответ российского ТЭКа на санкции
Политика, 14:17
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Путин назвал эффективным ответ российского ТЭКа на санкции
Несмотря на сложную конъюнктуру и санкции, российский ТЭК сумел эффективно решить стоящие перед ним задачи. Об этом заявил президент Владимир Путин
Владимир Путин во время встречи с рабочими угольного разреза «Черниговец» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сумел ответить на стоящие перед ним вызовы, несмотря на сложную конъюнктуру и санкции. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности.

«В условиях искусственных ограничений последних лет российский ТЭК сумел ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. Мы заняли первое место по объему добычи нефти, второе — по добыче газа», — сказал Путин.

Он также отметил, что Россия входит в число ведущих стран по объему выработки электроэнергии и добыче угля — четвертое и шестое место соответственно. В прошлом году, по его словам, в развитие этих отраслей вложили 3,5 трлн руб. В то же время президент подчеркнул, что газификация регионов проходит недостаточными темпами.

Путин подчеркнул, что текущая ситуация позволяет расширить присутствие России на мировом угольном рынке. Однако, «чтобы воспользоваться этими возможностями, нужно решить целый комплекс задач».

«Важно использовать наши конкурентные преимущества, интенсифицировать маршруты поставок, появляться на новых рынках. Одним из наиболее привлекательных направлений является Азиатско-Тихоокеанский регион», — отметил президент.

Он также поставил задачу при модернизации тепловых электростанций в максимально возможной мере использовать отечественное оборудование. «Сегодня речь идет о строительстве ресурсосберегающих, экологических станций, которые заменят устаревшие, ненадежные установки с низкими экологическими стандартами и экономической отдачей. причем сделать это нужно с максимальной опорой на оборудование отечественного производства — вплоть до его стопроцентной локализации, если изначальным источником являются наши иностранные партнеры», — сказал Путин.

«Силовые машины» сделают газовые турбины на замену Siemens
Бизнес

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на том же совещании заявил, что экспорт угля из России в 2018 году превысит 200 млн т. «Порядка 100 млн т в западном направлении и около 100 млн т в восточном направлении», — уточнил он и сказал, что существует возможность удвоения экспортных поставок на восточном направлении к 2025 году.

В интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что разработка «дорожной карты» по импортозамещению производства газовых турбин находится «в завершающей стадии». Предполагается, что ее будут реализовывать «Силовые машины» Алексея Мордашова. В январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции США из-за поставок турбин Siemens в Крым, поэтому проект «дорожной карты» решает «двуединую задачу». Это поддержка подсанкционной компании и обеспечение технологической безопасности России, сказал Козак.

Авторы: Владислав Гордеев, Людмила Подобедова.
Теги: Владимир Путин , ТЭК , санкции
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