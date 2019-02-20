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«Дело Baring Vostok» ,  
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В ОНК сообщили об условиях содержания фигурантов дела Baring Vostok

Четверым фигурантам дела Baring Vostok, которые содержатся в СИЗО №4, отказывают в свиданиях с родственниками. Об этом РБК рассказал член ОНК Иван Мельников.

По его словам, директор по инвестициям компании Иван Зюзин​, у которого четверо детей, обратился с просьбой разрешить свидание с близкими, однако в этом ему было отказано. «В отличие от СИЗО №1», где содержатся Майкл Калви и Филипп Дельпаль, у них [фигурантов дела, находящихся в СИЗО №4] есть возможность переписываться с родственниками», — добавил член ОНК.

Мельников рассказал, что подозреваемых перевели из карантина в общие камеры. Так, трое фигурантов содержатся в четырехместных камерах, а гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров — в пятиместной. Их сокамерниками являются подозреваемые в экономических преступлениях и краже.

«Жалоб на условия содержания нет, несмотря на то, что нет холодильника и телевизора ни у Зюзина, ни у Абгаряна», — добавил Мельников.

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В ОНК уточнили, что Владимиров и партнер компании Ваган Абгарян имеют хронические заболевания, в связи с чем комиссия дала рекомендацию руководству СИЗО взять ситуацию на контроль.

По словам Мельникова, СИЗО №4 посетили члены ОНК Москвы, а также общественный деятель Дмитрий Чугунов в рамках межведомственного взаимодействия с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте России Борисом Титовым.

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Он добавил, что Титов направил обращение к генпрокурору Юрию Чайке по вопросу необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 февраля были задержаны глава инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, а также директор по инвестициям компании Иван Зюзин, директор финансового департамента Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев​ и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Они проходят по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Подозреваемые арестованы по решению Басманного суда до 13 апреля.

Теги: ОНК Москвы, Baring Vostok, условия содержания, фигуранты дела
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