В ОНК сообщили об условиях содержания фигурантов дела Baring Vostok

Четверым фигурантам дела Baring Vostok, которые содержатся в СИЗО №4, отказывают в свиданиях с родственниками. Об этом РБК рассказал член ОНК Иван Мельников.

По его словам, директор по инвестициям компании Иван Зюзин​, у которого четверо детей, обратился с просьбой разрешить свидание с близкими, однако в этом ему было отказано. «В отличие от СИЗО №1», где содержатся Майкл Калви и Филипп Дельпаль, у них [фигурантов дела, находящихся в СИЗО №4] есть возможность переписываться с родственниками», — добавил член ОНК.

Мельников рассказал, что подозреваемых перевели из карантина в общие камеры. Так, трое фигурантов содержатся в четырехместных камерах, а гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров — в пятиместной. Их сокамерниками являются подозреваемые в экономических преступлениях и краже.

«Жалоб на условия содержания нет, несмотря на то, что нет холодильника и телевизора ни у Зюзина, ни у Абгаряна», — добавил Мельников.