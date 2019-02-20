Макаревич назвал «идиотами» 80% населения Земли

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,80 0,04 EUR Бирж. 74,70 0,13 Brent 66,25 -0,06% USD Нал. 66,26 65,48 EUR Нал. 75,21 74,32 USD ЦБ 66,20 -0,04 EUR ЦБ 74,82 -0,09 EUR/USD 1,1353 0,0011 BTC/USD Бирж. 4 024,40 33,00 IMOEX 2 473,78 0,62% RTSI 1 184,60 0,93% DJIA 25 891,32 —% Nasdaq 7 486,77 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $56 (+8,3%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,29%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Oracle $56 (+8,3%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,29%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 66,2 (-0,04) Quote, 19 фев, 13:48
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (-0,09) Quote, 19 фев, 13:48
Костин опроверг сообщения о возможной продаже банка «Возрождение» Бизнес, 12:22 Путин призвал не ждать пришествия коммунизма Политика, 12:22 Силуанов подсчитал зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиян Общество, 12:12 В МИДе описали политику в отношении США фразой «стратегическое терпение» Политика, 12:08 Как стать организованным и всегда помнить о важном Спецпроект РБК PINK, 11:59 Машина с пробегом: самые популярные вопросы при покупке Партнерский материал, 11:58 Сможет ли оператор платежей Adyen удержать темпы роста Pro, 11:55 Binance Coin подорожал на 125% за три месяца Крипто, 11:49 СМИ назвали основных претендентов на пост тренера «Челси» Спорт, 11:38 Русфонд и «Радио Шансон» провели радиомарафон «Дайте ребенку шанс!» Партнерский материал, 11:33 Поступления налогов в консолидированный бюджет России выросли на 23% Экономика, 11:32 Что Путин говорил о жилье в посланиях Федеральному собранию Недвижимость, 11:29 «Победа» решила прекратить полеты в Иркутск из-за конфликта с аэропортом Бизнес, 11:28 Кровля обрушилась в столовой подмосковной школы Общество, 11:27
Общество ,  
0 
Макаревич назвал «идиотами» 80% населения Земли

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру» предложил запретить «орать по телевизору», поскольку это негативно влияет на психику людей, 80% которых, по его словам, являются «идиотами».

Говоря о своей работе в общественном совете комитета Госдумы по культуре, музыкант заявил, что является врагом всяческих запретов, однако поддержал бы один из них.

«Давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим», — предложил он, указав, что это калечит психику людей. По словам Макаревича, «80% населения Земли — идиоты», и это «надо принять, как данность». Он также добавил, что относит себя к оставшимся 20%.

Общество
Макаревич отказался извиняться за призыв «спилить Останкинскую башню»

15 января стало известно, что в общественный совет комитета Госдумы по культуре вошли Макаревич, гендиректор Большого театра Андрей Урин и специальный представитель по международному культурному сотрудничеству при президенте России Михаил Швыдкой.

Теги: Андрей Макаревич, музыкант, комитет по культуре
Материалы по теме
Песков рассказал о любви к рок-н-роллу и Макаревичу
Политика
Макаревич пояснил слова о покупке Крыма Россией
Политика
В Крыму ответили на высказывание Макаревича про покупку полуострова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter