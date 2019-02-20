Макаревич назвал «идиотами» 80% населения Земли

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру» предложил запретить «орать по телевизору», поскольку это негативно влияет на психику людей, 80% которых, по его словам, являются «идиотами».

Говоря о своей работе в общественном совете комитета Госдумы по культуре, музыкант заявил, что является врагом всяческих запретов, однако поддержал бы один из них.

«Давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим», — предложил он, указав, что это калечит психику людей. По словам Макаревича, «80% населения Земли — идиоты», и это «надо принять, как данность». Он также добавил, что относит себя к оставшимся 20%.

15 января стало известно, что в общественный совет комитета Госдумы по культуре вошли Макаревич, гендиректор Большого театра Андрей Урин и специальный представитель по международному культурному сотрудничеству при президенте России Михаил Швыдкой.