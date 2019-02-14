«ВКонтакте» прокомментировала сбой с публикациями в сообществах

«ВКонтакте» подтвердила сбой, в результате которого на страницах ряда сообществ стали появляться «нежелательные» сообщения, рассказали в официальной группе соцсети.

«В некоторых сообществах появились нежелательные публикации: переход по ссылке приводил к распространению новых записей с ней», — рассказали в соцсети, не уточнив, о каких публикациях идет речь.

Во «ВКонтакте» заявили, что группы в соцсети не были взломаны и пароли администраторов сообществ в безопасности.



Ранее издание Vc.ru сообщило, что вечером 14 февраля в официальных сообществах и страницах пользователей «ВКонтакте» стали появляться идентичные сообщения о «запуске рекламы в личных сообщениях», содержащие ссылку, при нажатии на которую такое же сообщение публиковалось на странице кликнувшего.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили изданию, что начали удалять публикации со ссылкой сразу после того, как обнаружили проблему и напомнили, что хакеры могут заработать на поиске уязвимостей в соцсети в рамках программы Hacker One.​