Мадуро предложил Гуаидо назначить выборы в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера парламента Хуана Гуаидо провести выборы в стране в соответствии с требованиями конституции. Об этом венесуэльский лидер заявил, выступая перед выпускниками медицинского университета во время вручения дипломов, сообщает El Universal.

«Есть клоун [Гуаидо], который претендует на пост временного президента. Что ж, если вы временный президент, то первое, что вы должны сделать — назначить выборы», — сказал Мадуро.

Также глава государства, обращаясь к Гуаидо, задался вопросом, почему он не проводит выборы, и сам же ответил на вопрос. По его мнению, итоги народного голосования зафиксируют поражение лидера оппозиции.

Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны 23 января во время массовых протестов, которые проходили по всей Венесуэле. Он заявил, что будет временно возглавлять государство до проведения новых президентских выборов. Его легитимность признали более 40 стран, включая США, большинство стран Латинской Америки и ряд членов Евросоюза. В свою очередь, поддержку Мадуро высказали Россия, Иран, Индия, Китай, ЮАР, Турция и Боливия.