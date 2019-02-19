Минпромторг отреагировал на идею закрывать гипермаркеты на выходные

В Минпромторг не поступал законопроект об ограничении работы гипермаркетов в выходные дни, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. С такой идеей ранее выступил сенатор Алексей Кондратьев.

Там добавили, что позиция министерства будет сформулирована после изучения документа. Телеканалу «Звезда» Минпромторг назвал цели, преследуемые инициативой, непонятными. «Следует понимать, что в сравнении с западными странами в России торговых площадей в два раза меньше (с Германией, упомянутой сенатором, например, почти в три раза)», — пояснили там.

19 февраля агентство «Москва» сообщило, что Кондратьев предложил ограничить работу крупных магазинов в выходные дни. «Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 [в пятницу] крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты», — цитировало его агентство. Однако позднее сенатор пояснил, что в Совете Федерации не собираются выдвигать соответствующие законодательные инициативы, так как «люди просто не поймут» сенаторов из-за нецелесообразности такого предложения.