Сенатор пояснил свои слова об ограничении работы гипермаркетов

В Совете Федерации не намерены выдвигать законодательные инициативы о закрытии гипермаркетов на выходные, заявил «Парламентской газете» член сенатского комитета по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. «Закрывать гипермаркеты на выходные в нашей стране нецелесообразно — люди нас просто не поймут!» — сказал он.

«А вот поддерживать малый бизнес для сбалансированного развития национальной экономики необходимо. И наша задача — искать все возможные для этого правовые инструменты», — добавил сенатор.

Как заявил Кондратьев, опыт отдельных городов некоторых западных стран, где супермаркеты закрываются на выходные, вряд ли приживется в России. «Ну давайте сделаем так, как в Германии, — там в некоторых городах супермаркеты закрываются с вечера пятницы по понедельник, чтобы дать простор малому бизнесу. Но вряд ли в таком случае нас поймут граждане России, большинство которых привыкли совершать покупки именно на выходных», — предложил он. По словам парламентария, проще сделать так, чтобы гипермаркеты предоставляли малому бизнесу часть площадей на выходных на льготных условиях.

19 февраля агентство «Москва» сообщило, что Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. «Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 [в пятницу] крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты», — цитировало его агентство.

Законопроект по такой инициативе не поступал в Минпромторг, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе ведомства. В министерстве отметили, что позиция будет сформулирована после поступления документа. Телеканалу «Звезда» в Минпромторге преследуемые цели и ожидаемые результаты инициативы назвали непонятными. «Следует понимать, что в сравнении с западными странами в РФ торговых площадей в два раза меньше (с Германией, упомянутой сенатором, например, почти в три раза)», — добавили там.