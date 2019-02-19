Адвокат сообщил о планах Квачкова защитить докторскую после освобождения

После освобождения экс-полковник Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимир Квачков планирует заняться своим здоровьем и дописать диссертацию. Об этом рассказал РБК его адвокат Андрей Виканов.

«У него в планах сначала заняться своим здоровьем, а затем он перейдет к окончанию своей диссертации, у него в планах защитить докторскую», — сказал он. По словам Виканова, тема докторской работы Квачкова связана со спецоперациями военных ведомств.

Ранее 19 февраля стало известно об освобождении Квачкова.

В 2005 году ​экс-полковника арестовали по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, который возглавлял тогда РАО ЕЭС. В 2008 году Квачкова оправдали. В феврале 2013 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным по трем статьям УК: приготовление к организации вооруженного мятежа, содействие террористической деятельности и незаконное хранение оружия.

По данным ФСБ, Квачков посетил несколько городов, где вел антиправительственную пропаганду среди военных в то время, когда являлся подозреваемым по делу о покушении на Чубайса и находился под подпиской о невыезде, Позднее ему смягчили приговор до восьми лет.