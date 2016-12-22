В Швейцарии жертвами схода лавины стали пять лыжников
Общество, 03:39
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В Швейцарии жертвами схода лавины стали пять лыжников
В Швейцарии в результате схода лавины погибли пять лыжников. Об этом сообщает Швейцарское радио и телевидение (SRF) со ссылкой на полицию.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На данный момент унесенные лавиной люди не были найдены. На их поиски был отправлен вертолет. Поисковая операция продолжается. Лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись.
Как сообщает Rottu Oberwallis, в момент схода лавины лыжники находились вне организованных для спуска трасс.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На данный момент унесенные лавиной люди не были найдены. На их поиски был отправлен вертолет. Поисковая операция продолжается. Лавина сошла, когда на склоне были шесть лыжников. Один из них смог спастись.
Как сообщает Rottu Oberwallis, в момент схода лавины лыжники находились вне организованных для спуска трасс.