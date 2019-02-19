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В КХЛ избрали новый состав совета директоров

В Континентальной хоккейной лиге заочным голосованием избрали новый состав совета директоров, сообщается на сайте КХЛ.

В него вошел председатель совета директоров хоккейного клуба «Авангард» и глава дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Александр Крылов. Председателем остался бизнесмен, президент клуба СКА Геннадий Тимченко. Всего в состав совета директоров КХЛ входят 20 человек.

В сентябре 2018 года во время предыдущего голосования совет директоров покинули Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк — по закону, они не могут совмещать этот пост с должностью депутата Государственной думы.

Теги: Хоккей, КХЛ, совет директоров
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