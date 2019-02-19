МИД ответил на слова Порошенко об отказе США от переговоров с Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко об отказе США от переговоров с Россией.

«Никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались», — написала она на своей странице в Facebook.

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О том, что официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков, Порошенко рассказал 19 февраля. Он также заявил, что знает об этом со слов вице-президента США Майкла Пенса, с которым они встретились в Мюнхене 16 февраля.

«В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который сообщил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами», — сказал Порошенко. Он не пояснил, когда должны были пройти встречи, об отмене которых он говорил.

Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в конце ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — попытались войти в Азовское море. Пограничники сочли, что они без предупреждения вошли в территориальные воды России, открыли огонь и задержали корабли вместе с экипажами. Моряков арестовали в рамках дела о незаконном пересечении российской границы.