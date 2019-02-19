Замглавы Щелковского района Подмосковья заподозрили в мошенничестве

Следственные органы Подмосковья завели уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Щелковского района. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.

Дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вторым фигурантом дела стал глава управления земельных отношений администрации района.

По версии следствия, в марте 2017 года первый замглавы администрации вступила в сговор со своим подчиненным — начальником управления земельных отношений. При его посредничестве чиновница приобрела право на автомобильную стоянку по заниженной стоимости, получив возможность распоряжаться данным объектом недвижимости по своему усмотрению, утверждает СК.

Для своих целей подозреваемые создали коммерческую фирму, назначив на руководящие посты в ней своих родственников. Следствие считает, что отчуждение муниципального имущества произошло по заниженной стоимости в 3,6 млн руб., в то время как фактическая стоимость объекта составляет более 10,5 млн руб. Следствие оценило ущерб от действий подозреваемых в 7 млн руб.