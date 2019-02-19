В администрацию Щелковского района Подмосковья пришли с обысками

По информации СМИ, следственные действия связаны с махинациями с городским имуществом. При этом источники отмечают, что уголовное дело пока не возбуждено, а задержаний не было

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В администрации Щелковского района Московской области проводится обыск. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ главного следственного управления СКР по региону Ольга Врадий.

Остальных подробностей о случившемся она не раскрыла. На вопрос РБК, с чем связаны следственные действия, Врадий ответить отказалась.

Связаться с администрацией Щелковского района РБК не удалось — на звонки там не отвечают.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в здании администрации сотрудники правоохранительных органов изымают документы. Обыск, по его данным, связан с уголовным делом о махинациях с городским имуществом.

Собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах области в свою очередь утверждает, что производство пока не начато, следственные мероприятия в администрации проводятся в связи с подозрением на должностное преступление одного из чиновников. Вопросы у следователей, по его данным, возникли к одному из заместителей главы администрации.