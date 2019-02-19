НАК опубликовал видео с места КТО в Дагестане

НАК опубликовал видео с места КТО в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане, в ходе которой был убит боевик, планировавший теракт.

На кадрах засняты обыски по месту жительства боевика, где силовики обнаружили лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Видео: Национальный антитеррористический комитет

Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана утром 19 февраля. Сотрудники органов безопасности начали проверку домов в районе поселка Белинджи, после того как получили информацию о подготовке теракта. В ходе проверки силовики обнаружили вооруженного боевика, который ​отказался сдаться и сложить оружие, а также открыл огонь. В результате перестрелки боевика убили, сотрудники правоохранительных органов и местные жители не пострадали.

Как сообщили в НАК, личность убитого установлена. По данным комитета, он недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия.