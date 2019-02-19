Американская торговая палата связала арест Калви с бизнес-конфликтом

Американская торговая палата в России (AmCham) назвала арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви результатом конфликта в бизнесе. Об этом говорится в сообщении AmCham.

Как считают в палате, возбуждение уголовного дела для разрешения коммерческого спора наносит ущерб российскому инвестклимату. «Коммерческие споры должны рассматриваться гражданским судом без применения задержаний и арестов», — добавили в AmCham. При этом в сообщении подчеркивается, что в палате не знают всех фактов по этому делу.

AmCham назвала Baring Vostok надежным партнером, который «придерживался самых высоких этических стандартов в бизнесе». В палате озабочены арестами Калви и его коллег, которые были «одними из самых известных и уважаемых сторонников инвестирования в Россию, поддержки предпринимателей и развития бизнеса здесь».

Майкла Калви подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга (2,5 млрд руб.) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у Первого коллекторского бюро на сумму 3 млрд руб. Реальная рыночная стоимость акций составила 600 тыс. руб., считает СК.