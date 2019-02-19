В школах Грузии предложат учить китайский язык как второй иностранный

В грузинских школах введут китайский язык в качестве второго обязательного иностранного языка, пишет «Тбилисская неделя» со ссылкой на местное Министерство образования.
Отмечается, что соответствующий меморандум подписали министр Михаил Батиашвили и посол Китая в стране. Батиашвили позднее пояснил, что его ведомство проводит «комплексную реформу системы образования» Грузии.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу департамента развития общего образования Министерства образования Грузии Мариам Чикобаву, новое правило, когда родители пятиклассников смогут выбрать в качестве обязательного второго иностранного китайский язык, вступит в силу со следующего года. Чиновница отметила, что решение принято по многочисленным просьбам школ и родителей.
В самом министерстве изданию уточнили, что «нововведение никоим образом не означает запрет на выбор русского в качестве второго обязательного иностранного языка», но в последние годы появляется все больше желающих учить китайский. Сейчас первый обязательный иностранный язык в Грузии — английский, его изучают с первого класса, в качестве второго языка большинство родителей выбирает русский.
В конце декабря российское Минпросвещения внесло китайский язык в список языков, которые 11-классники могут выбирать для сдачи в рамках ЕГЭ по иностранному языку.