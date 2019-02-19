В школах Грузии предложат учить китайский язык как второй иностранный

В школах Грузии предложат учить китайский язык как второй иностранный

В грузинских школах введут китайский язык в качестве второго обязательного иностранного языка, пишет «Тбилисская неделя» со ссылкой на местное Министерство образования.

Отмечается, что соответствующий меморандум подписали министр Михаил Батиашвили и посол Китая в стране. Батиашвили позднее пояснил, что его ведомство проводит «комплексную реформу системы образования» Грузии.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ​главу департамента развития общего образования Министерства образования Грузии Мариам Чикобаву, новое правило, когда родители пятиклассников смогут выбрать в качестве обязательного второго иностранного китайский язык, вступит в силу со следующего года. Чиновница отметила, что решение принято по многочисленным просьбам школ и родителей.

В самом министерстве изданию уточнили, что «нововведение никоим образом не означает запрет на выбор русского в качестве второго обязательного иностранного языка», но в последние годы появляется все больше желающих учить китайский. Сейчас первый обязательный иностранный язык в Грузии — английский, его изучают с первого класса, в качестве второго языка большинство родителей выбирает русский.​

В конце декабря российское Минпросвещения внесло китайский язык в список языков, которые 11-классники могут выбирать для сдачи в рамках ЕГЭ по иностранному языку.