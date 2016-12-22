Минпросвет изменил правила итоговых аттестаций для 9-го и 11-го классов

Для допуска к итоговой аттестации в девятом классе нужно будет пройти собеседование по русскому языку, а выпускники 11-го класса могут выбрать экзаменационным предметом китайский язык

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили новый порядок итоговой государственной аттестации для выпускников 9-х и 11-х классах, говорится в сообщении Минпросвета, поступившем в РБК.

Главное нововведение итоговой аттестации для девятиклассников — включение в процедуру экзамена собеседования по русскому языку, прохождение которого стало условием допуска к самому экзамену. Датой проведения такого собеседования станет вторая среда февраля, оценивать его будут по системе «зачет»/«незачет». Для тех учащихся, которые не смогут пройти собеседования или пропустят его по уважительной причине, ​предусмотрены дополнительные сроки сдачи — вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

11-классники теперь смогут выбирать для сдачи в рамках ЕГЭ по иностранному языку китайский (ранее выбирать нужно было среди английского, немецкого, французского и испанского), а также сдавать информатику и экзамен по информационно-коммуникационным технологиях не только с использованием бумажных бланков, но и в компьютерной форме.

Для тех, кто сдает ЕГЭ по математике, теперь можно выбрать только один уровень — базовый или профильный. Провалившие профильный экзамен могут выбрать для пересдачи базовый уровень, а вот выпускники прошлых лет, уже получившие аттестат, быть участниками ЕГЭ базового уровня не могут. Однако им разрешили при подаче заявления на ЕГЭ предоставлять заверенную копию аттестата, а не его оригинал.

Кроме того, приказ четко разделяет сроки проведения итоговых аттестаций на досрочный, основной и дополнительный периоды, для каждого из них предусмотрены конкретные сроки пересдач. Участники экзамена при подаче заявления должны указывать, к какому экзамену они хотят присоединиться.

Приказ также устанавливает наказание для тех, кто во время итогового сочинения в 11-м классе использует или имеет при себе различные средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы или письменные заметки — их могут удалить с экзамена.