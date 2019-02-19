Работу римского аэропорта Чампино возобновили после пожара

Аэропорт Чампино в окрестностях Рима возобновил работу после пожара. Об этом сообщается на сайте аэропортов итальянской столицы.

Отмечается, что полностью восстановлена работа в зоне прилета, работа зоны вылета пока ограничена из-за запаха дыма.

Как пишет The Local со ссылкой на пожарных, возгорание началось в складском помещении под магазином duty free. По данным аэропорта, его арендовала компания Ecofast. Пожар удалось потушить в течение минуты.

В октябре в аэропорту Якутска объявили эвакуацию из-за дымовой шашки, которую нашли в одном из терминалов. На время проверки были отложены вылеты самолетов, аэропорт возобновил работу после проверки.