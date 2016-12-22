В аэропорту Якутска объявили эвакуацию из-за дымовой шашки

В аэропорту Якутска объявили эвакуацию после обнаружения дымовой шашки в мусорном баке одного из терминалов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Работник аэропорта обнаружил дымовую шашку в мусорном баке терминала. По инструкции, объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что в результате инцидента на время проверки были отложены вылеты самолетов. При этом в помещениях аэропорта работали сотрудники правоохранительных органов.

Позднее в пресс-службе сообщили, что аэропорт возобновил работу после проверки. «Аэропорт «Якутск» заработал в штатном режиме. После объявления тревоги службы аэропорта отработали оперативно», — сообщили в пресс-службе, добавив, что сотрудники спецслужб в здании аэропорта ничего подозрительного или запрещенного не нашли.