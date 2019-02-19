В МИДе сочли шантажом призыв Трампа к военным Венесуэлы поддержать Гуаидо

В МИДе сочли шантажом призыв Трампа к военным Венесуэлы поддержать Гуаидо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который предложил венесуэльским военным поддержать оппозицию. «Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу», — написала она в своем Facebook.

Накануне Трамп, выступая в Майами с речью перед американцами венесуэльского происхождения, заявил, что военные Венесуэлы должны признать спикера парламента Хуана Гуаидо законным президентом. В противном случае, по словам американского лидера, военные «потеряют все».

По мнению Трампа, вооруженные силы Боливарианской республики играют жизненно важную роль в преодолении кризиса в стране, и могут помочь создать безопасное будущее для всего народа Венесуэлы.

Действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро президент США назвал «кубинской марионеткой».