Аппарат омбудсмена сообщил о нарушениях прав 43 россиян в тюрьмах Украины

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,19 -0,10 EUR Бирж. 74,86 -0,13 Brent 66,29 -0,38% USD Нал. 66,56 65,84 EUR Нал. 75,36 74,51 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1312 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 998,50 21,50 IMOEX 2 467,21 -0,21% RTSI 1 174,16 -0,24% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Магнит ₽5 100 (+30,87%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Магнит ₽5 100 (+30,87%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 18 фев, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 18 фев, 14:07
В австрийской OMV заявил о конце «украинской монополии» на транзит газа Бизнес, 12:13 Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе Общество, 12:11 «Ростех» создаст холдинг на базе производителя оружия для спецназа Политика, 12:07 Как не бояться психотерапии Спецпроект РБК PINK, 12:06 При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло Общество, 12:04 Миллиардер Тим Дрейпер рассказал о перспективах рынка криптовалют Крипто, 11:54 Россияне за пять лет стали реже заключать браки Общество, 11:50 Аппарат омбудсмена сообщил о нарушениях прав 43 россиян в тюрьмах Украины Общество, 11:40 «Размер компании не главное»: о чем рассказал Bloomberg глава Mars Pro, 11:39 АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону» Бизнес, 11:38 В Монголии 247 человек отравились после посещения KFC Общество, 11:29 Visa и Mastercard поднимут тарифы для магазинов: что это значит для акций Quote, 11:29 «Много вопросов и сомнений»: как Москва победила в рейтинге пробок Авто, 11:28 Пицца на дом: как Domino’s Pizza утроила франчайзинговую сеть за два года Партнерский материал, 11:25
Общество ,  
0 
Аппарат омбудсмена сообщил о нарушениях прав 43 россиян в тюрьмах Украины

В аппарате уполномоченного по правам человека в России есть данные о нарушении прав 43 находящихся в украинских тюрьмах россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«В аппарате уполномоченного по правам человека в России имеется информация о нарушении прав 43 граждан Российской Федерации, находящихся в местах принудительного содержания Украины», — сказали в пресс-службе.

Аппарат омбудсмена попросил у консульского департамента МИД России посетить заключенных и рассказать о состоянии их здоровья, а также об условиях содержания и медицинской помощи.

Общество
Россиянин умер в тюрьме в Львовской области

Омбудсмен Татьяна Москалькова также направила обращение уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой. Оно касается состояния здоровья двух россиян. По мнению Москальковой, им не оказывают медицинскую помощь в достаточной степени, поэтому она попросила Денисову предоставить им необходимое лечение.

По данным Москальковой, у отбывающего наказание в Черкесской исправительной колонии №62 Вячеслава Высоцкого развивается злокачественная опухоль, из-за чего он частично потерял слух. У Евгения Мефедова из Николаевского следственного изолятора из-за недостаточной медпомощи прогрессируют болезни печени и почек, а также ухудшается зрение.

Теги: Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека, Украина, заключенные
Материалы по теме
СК возбудил дело после смерти россиянина в украинской колонии
Общество
Россиянин умер в тюрьме в Львовской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter