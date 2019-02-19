Аппарат омбудсмена сообщил о нарушениях прав 43 россиян в тюрьмах Украины

В аппарате уполномоченного по правам человека в России есть данные о нарушении прав 43 находящихся в украинских тюрьмах россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«В аппарате уполномоченного по правам человека в России имеется информация о нарушении прав 43 граждан Российской Федерации, находящихся в местах принудительного содержания Украины», — сказали в пресс-службе.

Аппарат омбудсмена попросил у консульского департамента МИД России посетить заключенных и рассказать о состоянии их здоровья, а также об условиях содержания и медицинской помощи.

Омбудсмен Татьяна Москалькова также направила обращение уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой. Оно касается состояния здоровья двух россиян. По мнению Москальковой, им не оказывают медицинскую помощь в достаточной степени, поэтому она попросила Денисову предоставить им необходимое лечение.