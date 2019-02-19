В Монголии 247 человек отравились после посещения KFC

В Монголии 247 человек отравились после посещения KFC

В Улан-Баторе 247 человек отравились после посещения одного из ресторанов быстрого питания KFC. В результате госпитализированы 42 человека, сообщается на сайте профессионального инспекционного агентства столицы Монголии.

У пострадавших зафиксировали диарею, лихорадку и рвоту.

Кафе принадлежит владельцу франшизы местной компании «Таван Богд». По данным властей, в заведении нашли серьезные нарушения. Так, у сотрудников KFC в Улан-Баторе не было отметки о медицинском обследовании. В ходе исследований в питьевой воде обнаружили бактерии, а в газировке — кишечные палочки.

Bloomberg сообщает, что компания Yum! Brands Inc., которая контролирует франшизу, заявила, что монгольский ресторан KFC сотрудничает с властями в расследовании отравлений. «Для KFC нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших клиентов. Мы глубоко сожалеем о негативных последствиях, которые испытали многие люди», — говорится в заявлении компании.