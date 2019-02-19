В Москве проверили торговый центр «Атриум» из-за угрозы минирования

В центре Москвы проверяют торговый центр «Атриум» после сообщения об угрозе минирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Об этом также пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Идет проверка помещений ТЦ «Атриум» по адресу: улица Земляной Вал, 33», — сказал представитель экстренных служб, добавив, что эвакуация пока не проводилась. Источник «Интерфакс» указал, что за последнюю неделю это четвертый или пятый случай поступления информации об угрозе взрыва в «Атриуме».

В ТЦ «Атриум» на Земляном Валу отказались комментировать РБК ситуацию, в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве посоветовали обратиться в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сказали, что нет информации по сигналам об угрозе взрыва в торговом центре.

Об угрозе минирования «Атриума» сообщали уже несколько раз. В частности, анонимные сообщения о минировании поступали 16 и 17 февраля. В субботу, 16 февраля, также был эвакуирован торговый центр «Капитолий» на проспекте Вернадского.