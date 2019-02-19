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Госпереворот в Венесуэле ,  
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СМИ узнали об отстранении трех топ-менеджеров американской «дочки» PDVSA

Троих назначенных президентом Венесуэлы Николасом Мадуро членов правления компании Citgo Petroleum, которая является дочерней компанией венесуэльской PDVSA в США, освободили от занимаемых ими должностей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим решением.

При этом они не уточнили имена и должности сотрудников Citgo. Также Reuters не указывает, когда это решение было принято и когда вступит в силу.

Политика
Оппозиция Венесуэлы назначила собственных директоров PDVSA и Citgo

14 февраля спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя и.о. президента страны в январе, назначил собственных представителей в совет директоров PDVSA и Citgo.

В свою очередь Верховный суд Венесуэлы признал назначение оппозицией нового совета директоров PDVSA и ее американской «дочки» Citgo недействительным. Также суд постановил запретить всем назначенным оппозицией директорам покидать страну, а их банковские счета заблокировать.

Теги: PDVSA, Citgo, отстранение от должности
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