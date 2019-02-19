Власти Сахалина заявил о недопустимости передачи Курил Японии

Сахалинская областная дума прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного среди жителей Курильских островов, о передаче этих территорий под юрисдикцию Японии.

«Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, а Сахалинская областная дума и временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. полностью ее поддерживают», — говорится в сообщении.

В парламенте подчеркнули, что власти области, частью которой являются Курильские острова, поддерживают политику президента России Владимира Путина, направленную на сохранение территориальной целостности страны. В облдуме отметили, что любые территориальные изменения, которые касаются Курильских островов, недопустимы. «Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда», — заключили парламентарии.