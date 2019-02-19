Дипломаты опровергли задержание на Гаити россиянина в составе ОПГ

Появившаяся в СМИ информация о том, что на Гаити был задержан гражданин России в составе преступной группы, не подтверждается. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском посольстве в Венесуэле.

«По информации посольства, россиян среди задержанных нет. Всех задержанных уже отпустили», — сообщили в дипмиссии.

Накануне, 18 февраля, газета Liberacion со ссылкой на AFP сообщила, что в столице Гаити была задержана группа из восьми человек, среди которых оказались пятеро американцев, серб, русский и гаитянин. Их обвинили в незаконном хранении оружия и создании преступной группировки.

Издание отметило, что у них изъяли 12 единиц огнестрельного оружия, а также пять бронежилетов, два дрона, автомобильные номерные знаки и телекоммуникационное оборудование.