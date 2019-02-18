СМИ узнали о задержании на Гаити преступной группы с россиянином

СМИ узнали о задержании на Гаити преступной группы с россиянином

Восемь иностранцев, включая гражданина России, задержали в столице Гаити, их обвиняют в создании преступной группы и незаконном хранении оружия, заявили в национальной полиции Гаити, пишет газета Liberacion со ссылкой на AFP.

«Группа из восьми человек состоит из пяти граждан США, серба, русского и гаитянина. Первое обвинение против них — незаконное хранение оружия, второе — создание преступной группы», — приводит издание заявление полиции.

Сообщается, что у задержанных изъяли шесть автоматов, шесть пистолетов, а также пять бронежилетов, два дрона, автомобильные номерные знаки и телекоммуникационное оборудование.

РБК обратился в посольство России в Венесуэле, это ближайшее к Гаити российское представительство.