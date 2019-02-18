Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги

Летом 2014 года Удальцова приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Суд также приговорил сторонника «Левого фронта» Леонида Развозжаева к четырем с половиной годам колонии. Дело возбудили еще против 30 человек.

Машину и деньги Удальцова арестовали по «болотному делу» в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков. Удальцов вышел на свободу 8 августа 2017 года, а Развозжаев освободился 7 апреля. После этого они обратились в Следственный комитет и суд с требованием вернуть арестованное имущество.