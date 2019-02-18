Суд вернул Удальцову арестованные по «болотному делу» машину и деньги

Мосгорсуд снял арест с автомобиля и 142 тыс. руб. лидера организации «Левый фронт» Сергея Удальцова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Ходатайство удовлетворено частично. Арест снят с автомобиля и денежных средств (142 тыс. руб.)», — пояснили в пресс-службе, добавив, что 12,9 тыс. руб. остались под арестом.
Удальцов подтвердил РБК, что его ходатайство об отмене ареста имущества удовлетворено Мосгорсудом.
«Арест снят с автомобиля и денежных средств в размере 142 тыс. руб., все основания к этому были, сроки давности прошли. Ведь это имущество арестовывалось с целью обеспечения возможных гражданских исков. Я надеюсь, что процесс получения в реальной жизни не затянется, правда, сложно сказать, что с машиной за семь лет случилось», — рассказал Удальцов.