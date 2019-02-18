Кадыров заявил о планах фонда из ОАЭ вложить $50 млн в аэропорт в Грозном

Кадыров заявил о планах фонда из ОАЭ вложить $50 млн в аэропорт в Грозном

Фонд развития Абу-Даби изучает возможность инвестирования $50 млн в строительство международного аэропорта в Грозном, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, он обсудил с президентом фонда Мухаммадом Сейф аль-Сувади сотрудничество по ряду инвестиционных проектов. «Фонд предметно изучает вопрос вложения $50 млн в строительство воздушных ворот», — отметил Кадыров. Он добавил, что в ближайшее время фонд направит группу специалистов для оформления необходимых документов.

Кадыров указал, что Фонд развития Абу-Даби планирует повысить уровень сотрудничества с республикой, а Чечня со своей стороны гарантирует выполнение обязательств в полном объеме.

В январе РБК писал, что Минтранс предложил до 2024 года увеличить финансирование региональных аэропортов и авиаперевозок. В частности, на строительство и реконструкцию 48 взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры планируется потратить 204 млрд руб. В паспорт проекта в том числе включен аэропорт Северный в Грозном, на его реконструкцию могут выделить более 14 млрд руб.

Кадыров в декабре говорил, что в Чечне давно назрела необходимость в новом аэропорте, который будет представлять собой крупный аэровокзальный комплекс. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции указывал, что аэропорт функционирует, в том числе и в режиме международного аэропорта. «Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович придет, расскажет, я посмотрю, что можно сделать», — сказал Путин.