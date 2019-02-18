Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе Office 365

Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе Office 365

В работе Office 365 компании Microsoft возникли проблемы в нескольких странах. Это следует из данных портала Downdetector.

Пользователи начали сообщать о проблемах с 8:53 по времени Восточного побережья США (16:53 мск).

По информации сервиса на 19:00 мск, 51% пользователей столкнулись с проблемой подключения к серверу, 38% не смогли войти в систему, а еще 10% жаловались на сбои в работе почты Outlook.

Согласно карте портала, наибольшее число жалоб поступило из Великобритании, США и Нидерландов. Проблемы также возникли у жителей Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Франции, Италии, Дании и других европейских стран, а также в Египте, Индии и на Филиппинах.