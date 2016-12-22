Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook

Пользователи Facebook по всему миру пожаловались на глобальный сбой в работе социальной сети. Соответствующие сообщения появились на сервисе DownDetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Согласно ему, неполадки в работе платформы фиксируются с 18:28 мск.
Наибольшее количество людей заявило о невозможности подключиться к Facebook (на DownDetector о такой проблеме к 1:30 мск сообщили 44% пользователей), в свои аккаунты, по информации сервиса, не может войти 33% посетителей социальной сети, еще у 22% некорректно работает мобильное приложение. Так, в комментариях пользователи под никами Gal и Johnathan жалуются, что при попытке прокрутить страницу вниз на сайте Facebook, социальная сеть уже в течение более четырех последних часов показывает сообщение: «Запрошенная страница не найдена».
С такими проблемами, согласно карте сбоя Facebook на DownDetector, в основном столкнулись жители США (наибольшее количество жалоб от пользователей зафиксировано на Багамах, в Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорке). Также о некорректной работе соцсети заявили пользователи в Мексике, Никарагуа, Гватемале, Эль-Сальвадоре, Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии, Бразилии, Чили, Аргентине, Марокко, Тунисе, Ливии, Израиле, ОАЭ, Индии, Пакистане, Бангладеше, Малайзии и Японии.
Кроме того, сбой затронул пользователей Европы. На проблемы жаловались жители Великобритании, Франции, Италии, Голландии, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Польши, Австрии, Венгрии, Греции, Турции, Болгарии и Украины. Также с проблемами в работе Facebook столкнулись россияне — о сбоях в соцсети на DownDetector сообщали москвичи и жители Санкт-Петербурга.
Сообщения о некорректной работе платформы, согласно данным сервиса, продолжают приходить до сих пор. За последний час (с 1:00 мск до 2:00 мск) DownDetector получил 43 подобных жалобы. Максимальное количество таких заявлений за последние сутки сервис, согласно информации на его сайте, получил около 19:00 мск (тогда на сбой одновременно пожаловались 1004 пользователя).
Представители социальной сети официально ситуацию пока не комментировали.