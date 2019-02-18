Семь депутатов объявили о выходе из Лейбористской партии Великобритании

Семь депутатов объявили о выходе из Лейбористской партии Великобритании

Семь депутатов палаты общин заявили о выходе из оппозиционной Лейбористской партии из-за недовольства ее лидером Джереми Корбином. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о Крисе Лесли, Лусиане Бергер, Анджеле Смит, Гэвине Шекере, Чуке Умунне, Майке Гейпсе и Энн Коффи. Они продолжат оставаться членами британского парламента в качестве независимых членов. Политики также пригрозили, что будут добиваться от других парламентариев присоединения к ним.

Лесли указал, что налицо «доказательства предательства лейбористов в Европе». По его словам, партия позволяет британским властям провести Brexit и не дает возможности высказаться общественности. Лусиана Бергер в свою очередь отметила, что партия стала «институционально антисемитской».

Корбин в Twitter выразил сожаление в связи с выходом политиков из партии. Он указал, что партия на последних выборах вдохновила миллионы.