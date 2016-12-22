В Ульяновске сотрудника полиции заподозрили в смертельном ДТП с пешеходом

Следственный комитет России завел уголовное дело на 40-летнего сотрудника полиции, которого заподозрили в том, что он сбил насмерть пешехода. Об этом сообщается на сайте главка СК по Ульяновской области.
Дело завели по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). По данным следствия, 16 ноября около 15:00 мск полицейский, находясь за рулем ВАЗ-2170, не справился с управлением и сбил насмерть 38-летнего пешехода на улице Полбина в Ульяновске.
В начале ноября в городе Бийске на Алтае пьяный капитан полиции, находившийся за рулем личного автомобиля BMW X6, врезался в витрину магазина. ДТП произошло на улице Гастелло, дом 8, после аварии правоохранитель попытался скрыться, но его задержали. В результате ДТП никто не пострадал, серьезные повреждения получили витрина магазина и автомобиль.