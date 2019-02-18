Медведев поручил увеличить объемы строительства цементобетонных дорог

Правительство до 27 марта должно представить свои предложения по увеличению объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием.

Соответствующее поручение по итогам совещания о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» дал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Выработать предложения предстоит совместно Минтрансу, Минстрою, Минпромторгу и Минэкономразвития. Предложения должны быть представлены «с учетом оценки их экономической эффективности», говорится в документе.

Кроме того, к середине мая Минфин, Минэкономразвития, Минстрой, Минпромторг и ФАС должны разработать совместные рекомендации для стимулирования внутреннего спроса на различную промышленную продукцию, в том числе на строительно-дорожную и коммунальную технику. Речь, среди прочего, идет о технике, в которой используется в качестве топлива природный газ, отмечается в документе.

Те же ведомства совместно с российскими машиностроительными предприятиями должны разработать документы, которые будут гарантировать различные преференции тем организациям, которые используют российскую строительно-дорожную, коммунальную и прочую технику, материалы и оборудование.