Baring Vostok попросил бизнес-омбудсмена разобраться в ситуации с Калви

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил обращение от руководства инвестфонда Baring Vostok разобраться в ситуации с арестом его основателя Майкла Калви. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Титова.

«Я как уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей получил обращение от руководства фонда Baring Vostok и начинаю разбираться в деле предметно», — приводятся в сообщении слова Титова.

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Он указал, что ст. 108 УПК РФ запрещает предварительное заключение под стражу лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательства, к ним должны применяться иные меры, включая домашний арест и подписку о невыезде. «В ситуации с Калви — чистейшей воды корпоративный спор. И принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное», — заметил Титов.