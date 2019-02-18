«Сахалин-1» восстановил подачу газа с Чайво после второй аварии

«Сахалин-1» восстановил подачу газа с Чайво после второй аварии

Восстановлена подача газа с проекта «Сахалин-1» в магистральный газопровод после второго аварийного отключения компрессорной станции на месторождении Чайво. Об этом сообщается в материалах Минэнерго (pdf).

Газ с берегового комплекса подготовки (БПК) «Чайво» в 11:10 мск ​подали в магистральный газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре.

Первая авария произошла в 00:15 мск, а к 01:50 мск подачу газа возобновили. Однако в 05:00 мск с БПК повторно прекратили подачу газа. Причиной остановки компрессорной станции стала неисправность электрооборудования.

При этом Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3 и Николаевская ТЭЦ работали в штатном режиме на остаточном давлении газа. Нарушения электроснабжения не было.